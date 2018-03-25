Eurosport

«Дорогой Лос-Анджелес, не благодари». Златан выкупил полосу LA Times и поприветствовал фанатов

«Дорогой Лос-Анджелес, не благодари». Златан выкупил полосу LA Times и поприветствовал фанатов
Eurosport

1 час назад

Лаконично и со вкусом.

Златан Ибрагимович, заключивший контракт с клубом «Лос-Анджелес Гэлакси», выкупил полосу газеты LA Times, чтобы поприветствовать болельщиков.

Текста на полосе, правда, было немного: «Дорогой Лос-Анджелес, не благодари». В подвале страницы стояла подпись шведа.

  • Ибрагимович разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед» 23 марта. В составе «красных дьяволов» Златан выиграл Лигу Европы, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.
  • С фанатами «МЮ» Златан попрощался в твиттере, выложив себя в образе Бога.

Фото: твиттер «ЛА Гэлакси».

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

MLS

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Нью-Йорк Сити» впервые потерял очки в чемпионате, потому что «Нью-Ингланд» круто упирался

02:04
Популярные видео
Пападакис и Сизерон 4 минуты творили волшебство под «Лунную сонату», чтобы оформить очередной рекорд
 457 просмотров3 ч
Горячий финиш пасьюта, в котором Макарайнен вырвала победу и лидерство в общем зачете
1 986 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться