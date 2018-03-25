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«Дорогой Лос-Анджелес, не благодари». Златан выкупил полосу LA Times и поприветствовал фанатов
Лаконично и со вкусом.
Златан Ибрагимович, заключивший контракт с клубом «Лос-Анджелес Гэлакси», выкупил полосу газеты LA Times, чтобы поприветствовать болельщиков.
Текста на полосе, правда, было немного: «Дорогой Лос-Анджелес, не благодари». В подвале страницы стояла подпись шведа.
- Ибрагимович разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед» 23 марта. В составе «красных дьяволов» Златан выиграл Лигу Европы, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.
- С фанатами «МЮ» Златан попрощался в твиттере, выложив себя в образе Бога.
Фото: твиттер «ЛА Гэлакси».
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