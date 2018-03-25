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«Перестань меня преследовать». Бастиан Швайнштайгер обрадовался, что Златан Ибрагимович теперь в MLS
Швед действительно идет по пятам.
Бастиан Швайнштайгер, выступающий за «Чикаго Файр», отреагировал на переход Златана Ибагимовича в «Лос-Анджелес Гэлакси».
«Перестань меня преследовать, Ибра: сначала «Юнайтед», теперь MLS», – написал Басти в твиттере. А еще добавил: «Добро пожаловать в лигу, мой друг!»
- Ибрагимович перешел в «Гэлакси» после разрыва контракта с «Манчестер Юнайтед». Там раньше играл и Швайни.
- Швайнштайгер выступает за «Чикаго» с мая 2017 года.
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