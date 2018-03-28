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Новая реклама со Златаном, в которой он сначала орет на врага, а после ест конфету у него из рук

Новая реклама со Златаном, в которой он сначала орет на врага, а после ест конфету у него из рук
Eurosport

29 мин. назад

Ты будешь в шоке.

Новичок «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович засветился в рекламе под названием «Будь мягким – будь жестким».

В ролике швед предстает в виде статуи льва, по которой враг палит из базуки и взрывает. После начинается дичь: сначала Ибра долго кричит на противника (тот в ответ), а после устраивает с ним чаепитие и мило кушает конфету из рук.

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