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Хирург Ибрагимовича: «Решение Златана об уходе из «МЮ» сформировалось после вылета из ЛЧ»
Швед мог остаться, но поражение от «Севильи» решило все.
Хирург Фредди Фу, делавший Златану Ибрагимовичу операцию на колене, поделился мнением о причинах ухода шведского игрока из «Манчестер Юнайтед».
«Его план был в том, чтобы вернуться в строй и посмотреть, сможет ли он выиграть какой-нибудь трофей с «МЮ», особенно Лигу чемпионов. После поражения от «Севильи», я думаю, он принял решение уйти. Таково мое видение ситуации.
Кроме того, «Юнайтед» уже не догонит «Сити» в Премьер-лиге. Может быть, они выиграют Кубок Англии, что очень хорошо – но не настолько хорошо, как Лига чемпионов», – цитирует Фу South China Morning Post.
- Новым клубом Ибрагимовича стал «Лос-Анджелес Гэлакси» из MLS.
- Златан никогда не выигрывал Лигу чемпионов.
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