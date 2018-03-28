Хирург Ибрагимовича: «Решение Златана об уходе из «МЮ» сформировалось после вылета из ЛЧ»

Хирург Фредди Фу, делавший Златану Ибрагимовичу операцию на колене, поделился мнением о причинах ухода шведского игрока из «Манчестер Юнайтед».

«Его план был в том, чтобы вернуться в строй и посмотреть, сможет ли он выиграть какой-нибудь трофей с «МЮ», особенно Лигу чемпионов. После поражения от «Севильи», я думаю, он принял решение уйти. Таково мое видение ситуации.

Кроме того, «Юнайтед» уже не догонит «Сити» в Премьер-лиге. Может быть, они выиграют Кубок Англии, что очень хорошо – но не настолько хорошо, как Лига чемпионов», – цитирует Фу South China Morning Post.

Новым клубом Ибрагимовича стал «Лос-Анджелес Гэлакси» из MLS.

Златан никогда не выигрывал Лигу чемпионов.

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