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Златан Ибрагимович прилетел в Лос-Анджелес, и его встретили песнями и криками

Златан прилетел в Лос-Анджелес, и его встретили песнями и криками
Eurosport

1 час назад

Король лев прибыл в свой прайд.

Нападающий Златан Ибрагимович еще не сыграл ни одного матча за «Гэлакси», но уже стал кумиром Большого апельсина.

В ночь на 30 марта швед прибыл в Лос-Анджелес, где его ожидала теплейшая встреча болельщиков. Они приветствовали Златана, скандируя его имя.

Человек-лев никому не отказал в автографе и фото.

  • Из-за травм и конфликта с Жозе Моуринью (по версии инсайдеров) Ибрагимович сыграл только 7 матчей в сезоне-2017/18.
  • После раннего вылета «МЮ» из Лиги чемпионов швед расторг контракт с манкунианцами.

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