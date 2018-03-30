Златан Ибрагимович прилетел в Лос-Анджелес, и его встретили песнями и криками

Нападающий Златан Ибрагимович еще не сыграл ни одного матча за «Гэлакси», но уже стал кумиром Большого апельсина.

В ночь на 30 марта швед прибыл в Лос-Анджелес, где его ожидала теплейшая встреча болельщиков. Они приветствовали Златана, скандируя его имя.

Человек-лев никому не отказал в автографе и фото.

Из-за травм и конфликта с Жозе Моуринью (по версии инсайдеров) Ибрагимович сыграл только 7 матчей в сезоне-2017/18.

После раннего вылета «МЮ» из Лиги чемпионов швед расторг контракт с манкунианцами.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме