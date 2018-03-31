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Златан Ибрагимович: «Я переехал в Англию на инвалидном кресле. И покорил эту страну за 3 месяца»
Осторожно, после прочтения новости возникает перенасыщение пафосом.
Златан Ибрагимович рассказал об эмоциях после перехода в «Лос-Анджелес Гэлакси».
«Я родился старым и умру молодым. Не беспокоитесь по поводу моего возраста.
В Англию я переехал на инвалидном кресле. И покорил эту страну за три месяца. Лев снова голоден. Я здесь, чтобы побеждать, и знаю, что буду побеждать. Я могу сыграть за «Гэлакси» уже в ближайшем матче», – рассказал швед.
- Ибрагимович разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед» 23 марта.
- В составе «красных дьяволов» Златан выиграл Лигу Европы, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.
- После разрыва соглашения с английским клубом Ибрагимович перешел в «Гэлакси».
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