Eurosport

«Гэлакси» горел 1:3, но вышел Златан Ибрагимович и за 20 минут принес «Лос-Анджелесу» победу

«Гэлакси» горел 1:3, но вышел Златан и за 20 минут принес «Лос-Анджелесу» победу
Eurosport

1 час назадОбновлено 57 мин. назад

Дерби Лос-Анджелеса осталось за старшаками.

Златан Ибрагимович сделал дубль в первом же матче за «Лос-Анджелес Гэлакси» и принес команде победу в калифорнийском дерби.

Швед вышел на поле на 71-й минуте при счете 1:3. Через пять минут Ибра пробил с 40 метров в дальний угол: кипер оказался статистом для нового эпичного ролика со Златаном.

Видео - Златану хватило пяти минут для первого гола в MLS. И он получился фантастическим

01:52

А на 90-й минуте Ибра опередил неосмотрительно вышедшего из ворот вратаря и головой вонзил победный мяч.

Видео - Еще один мяч Ибрагимовича, который покорил MLS за каких-то 20 минут

01:55
  • Ибрагимович перешел в «Гэлакси» после разрыва контракта с «МЮ»
  • В интервью перед матчем Ибра заявил: «Я здесь, чтобы побеждать, и знаю, что буду побеждать». Король сказал – король сделал.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

MLS

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Первое дерби Лос-Анджелеса получилось жарким: 7 мячей, гол на последней минуте и двушка от Ибры

02:42
Популярные видео
Еще один мяч Ибрагимовича, который покорил MLS за каких-то 20 минут
2 178 просмотров49 мин
Златану хватило пяти минут для первого гола в MLS. И он получился фантастическим
7 356 просмотров1 ч
А еще вам может понравиться