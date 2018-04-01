Eurosport
«Гэлакси» горел 1:3, но вышел Златан Ибрагимович и за 20 минут принес «Лос-Анджелесу» победу
Дерби Лос-Анджелеса осталось за старшаками.
Златан Ибрагимович сделал дубль в первом же матче за «Лос-Анджелес Гэлакси» и принес команде победу в калифорнийском дерби.
Швед вышел на поле на 71-й минуте при счете 1:3. Через пять минут Ибра пробил с 40 метров в дальний угол: кипер оказался статистом для нового эпичного ролика со Златаном.
А на 90-й минуте Ибра опередил неосмотрительно вышедшего из ворот вратаря и головой вонзил победный мяч.
- Ибрагимович перешел в «Гэлакси» после разрыва контракта с «МЮ»
- В интервью перед матчем Ибра заявил: «Я здесь, чтобы побеждать, и знаю, что буду побеждать». Король сказал – король сделал.
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