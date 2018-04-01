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«Услышал, что они хотят Златана – и дал им Златана». Ибра дебютировал в MLS с дубля и смачной цитаты
Ну а кто еще мог такое сказать?
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович положил дубль в ворота «Лос-Анджелеса» и принес команде победу – 4:3.
После игры Ибра был по традиции скромен: «Мне кажется, я услышал: мы хотим Златана, мы хотим Златана. И я дал им Златана».
- По ходу матча «Гэлакси» уступал со счетом 0:3, но перевернул игру и вытащил победу благодаря шведскому нападающему.
- Первый гол Ибра провел с 33 метров. Никто в нынешнем сезоне MLS еще не забивал с такого расстояния.
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