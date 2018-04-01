Getty Images

Мино Райола – о дебюте Златана Ибрагимовича в США: «MLS только что превратилась в MLZ»

Райола – о дебюте Златана в США: «MLS только что превратилась в MLZ»
Eurosport

1 час назад

Самомнению Ибры подходит только такой агент.

Златан Ибрагимович космически дебютировал в MLS – его «Лос-Анджелес Гэлакси» уступал в дерби «Лос-Анджелесу» со счетом 2:3, но два гола шведа перевернули ход матча (4:3).

Агент Ибрагимовича Мино Райола в свойственном себе стиле прокомментировал очередной успех клиента: «MLS только что превратилась в MLZ, трехкратно увеличив свою ценность. Всегда горжусь Златаном».

  • Ибрагимович перешел в «Гэлакси» на правах свободного агента из «Манчестер Юнайтед».
  • Новый клуб Ибры идет на третьей строчке в Западной конференции.
  • В Калифорнии 36-летний швед зарабатывает 1,5 миллиона долларов в год, что в 18 раз меньше того, что он получал в Манчестере (27 миллионов долларов в год).

Будь в контакте со спортом

По теме

MLS

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - XI. Салах, Де Брёйне и ещё 9 топов, которых профукал «Челси»

04:24
Популярные видео
Первое дерби Лос-Анджелеса получилось жарким: 7 мячей, гол на последней минуте и двушка от Ибры
7 478 просмотров13 ч
Еще один мяч Ибрагимовича, который покорил MLS за каких-то 20 минут
19 649 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться