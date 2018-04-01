Мино Райола – о дебюте Златана Ибрагимовича в США: «MLS только что превратилась в MLZ»

Златан Ибрагимович космически дебютировал в MLS – его «Лос-Анджелес Гэлакси» уступал в дерби «Лос-Анджелесу» со счетом 2:3, но два гола шведа перевернули ход матча (4:3).

Агент Ибрагимовича Мино Райола в свойственном себе стиле прокомментировал очередной успех клиента: «MLS только что превратилась в MLZ, трехкратно увеличив свою ценность. Всегда горжусь Златаном».

Ибрагимович перешел в «Гэлакси» на правах свободного агента из «Манчестер Юнайтед».

Новый клуб Ибры идет на третьей строчке в Западной конференции.

В Калифорнии 36-летний швед зарабатывает 1,5 миллиона долларов в год, что в 18 раз меньше того, что он получал в Манчестере (27 миллионов долларов в год).

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