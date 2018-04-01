Златан – о голе с 40 метров: «Решил ударить, а не бежать. Сохранил силы на оставшиеся 15 минут»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович провел в дебютном матче 20 минут, забил два решающих мяча и жутко-жутко устал.

Но именно нехватка сил помогла шведу начать американскую карьеру с шедевра.

«Я чувствую, будто провел 40 матчей за эти 20 минут. Я сказал себе: в этот раз я не стану бежать с мячом и ударю. И мяч попал в ворота. Я сказал себе: сохраню силы на оставшиеся 15 минут.

После второго гола мне хотелось сказать: «Остановите игру, не хочу еще одного всплеска адреналина», – сказал Ибрагимович.

Златан начал сезон в «МЮ», но из-за травм и конфликта с Жозе Моуринью провел только 7 матчей и забил 1 мяч.

Контракт Ибрагимовича с «Гэлакси» рассчитан до 2020 года.

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