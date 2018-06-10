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Златан Ибрагимович накопил силушки и вонзил победный дубль за «Гэлакси»

Златан накопил силушки и вонзил победный дубль за «Гэлакси»
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

От «Реал Солт-Лейк» ничего не осталось.

Звезда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович перевернул ход матча регулярного чемпионата MLS против «Реал Солт-Лейк».

За семь минут в середине второго тайма Ибра дважды воспользовался своей гениальной головой по прямому назначению.

Видео - Златан накопил силушки и вонзил победный дубль за «Гэлакси»

02:14
  • Ибрагимович вонзил уже третий дубль в 11 матчах за «Гэлакси». Всего на его счету 7 мячей.
  • Златан перешел в «Гэлакси» из «МЮ» в марте на правах свободного агента.
  • Ибрагимович не вызван на ЧМ-2018. Обвинения со стороны журналистов Швеции в некомандной игре Златан объяснил нешведскими именем и фамилией.

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