Eurosport
Златан Ибрагимович накопил силушки и вонзил победный дубль за «Гэлакси»
От «Реал Солт-Лейк» ничего не осталось.
Звезда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович перевернул ход матча регулярного чемпионата MLS против «Реал Солт-Лейк».
За семь минут в середине второго тайма Ибра дважды воспользовался своей гениальной головой по прямому назначению.
- Ибрагимович вонзил уже третий дубль в 11 матчах за «Гэлакси». Всего на его счету 7 мячей.
- Златан перешел в «Гэлакси» из «МЮ» в марте на правах свободного агента.
- Ибрагимович не вызван на ЧМ-2018. Обвинения со стороны журналистов Швеции в некомандной игре Златан объяснил нешведскими именем и фамилией.
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