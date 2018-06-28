Other Agency

Нападающий Уэйн Руни перешел в «Ди Си Юнайтед»

Руни перешел в «Ди Си Юнайтед»
Eurosport

35 мин. назад

На закате карьеры впервые покинул Британию.

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни стал игроком клуба MLS «Ди Си Юнайтед». Ранее сообщалось, что контракт форварда рассчитан на 2,5 года, в течение которых Уэйн заработает 11,25 миллиона евро.

Первый матч за новую команду Руни сыграет 14 июля.

  • Руни выступал за «Эвертон» и «МЮ», стал пятикратным чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Клубный чемпионат мира.
  • В составе сборной Англии Уэйн сыграл трех чемпионатах мира и трех Евро.

(Фото: сайт «Ди Си Юнайтед»)

На YouTube спорт особенно хорош

По теме

MLS

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - XI. Бекхэм, Терри и еще 9 гвардейцев в составе величайшей сборной Англии

04:02
Популярные видео
Ставки за 300. Верх в матче Англии и Бельгии, Панама потеряется против Туниса
2 701 просмотров21 ч
XI. Мюллер, Румменигге и еще 9 героев, которые не проиграли бы Мексике
3 219 просмотровВчера в 10:12
А еще вам может понравиться