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Нападающий Уэйн Руни перешел в «Ди Си Юнайтед»
На закате карьеры впервые покинул Британию.
Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни стал игроком клуба MLS «Ди Си Юнайтед». Ранее сообщалось, что контракт форварда рассчитан на 2,5 года, в течение которых Уэйн заработает 11,25 миллиона евро.
Первый матч за новую команду Руни сыграет 14 июля.
- Руни выступал за «Эвертон» и «МЮ», стал пятикратным чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Клубный чемпионат мира.
- В составе сборной Англии Уэйн сыграл трех чемпионатах мира и трех Евро.
(Фото: сайт «Ди Си Юнайтед»)
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