twitter

«Я горд, что команда знает о моей ориентации». Полузащитник «Миннесоты» Мартин сделал каминг-аут

«Я горд, что команда знает о моей ориентации». Полузащитник «Миннесоты» сделал каминг-аут
Eurosport

1 час назад

Мужественный поступок.

Полузащитник «Миннесоты Юнайтед» Коллин Мартин сделал каминг-аут.

«Сегодня моя команда, «Миннесота Юнайтед», проводит Вечер гордости. Это важный вечер для меня. Впервые публично заявил о том, что я открытый гей, играющий в MLS.

Моя семья и друзья, включая партнеров по команде, уже много лет знают, что я гей. Я провел шесть сезонов в MLS: четыре года в «Ди Си Юнайтед» и два – в «Миннесоте». Сегодня я горд, что вся моя команда и менеджмент «Миннесоты Юнайтед» знает о моей ориентации.

Все в MLS относились ко мне исключительно с добротой, с пониманием. От этого мне стало гораздо легче решиться на каминг-аут», – написал Мартин в твиттере.

  • «Миннесота» занимает 9-е место в Западной конференции MLS.
  • В сезоне-2018 Мартин провел 6 матчей.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

MLS

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Аргентина вылетит, низ в матче команд Суареса и Роналду

01:26
Популярные видео
«Русские девушки абсолютно прекрасны». Фанаты – об использовании Тиндер в России
5 945 просмотров10 ч
XI. Бекхэм, Терри и еще 9 гвардейцев в составе величайшей сборной Англии
6 076 просмотровВчера в 12:19
А еще вам может понравиться