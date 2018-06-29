«Я горд, что команда знает о моей ориентации». Полузащитник «Миннесоты» Мартин сделал каминг-аут

Полузащитник «Миннесоты Юнайтед» Коллин Мартин сделал каминг-аут.

«Сегодня моя команда, «Миннесота Юнайтед», проводит Вечер гордости. Это важный вечер для меня. Впервые публично заявил о том, что я открытый гей, играющий в MLS.

Моя семья и друзья, включая партнеров по команде, уже много лет знают, что я гей. Я провел шесть сезонов в MLS: четыре года в «Ди Си Юнайтед» и два – в «Миннесоте». Сегодня я горд, что вся моя команда и менеджмент «Миннесоты Юнайтед» знает о моей ориентации.

Все в MLS относились ко мне исключительно с добротой, с пониманием. От этого мне стало гораздо легче решиться на каминг-аут», – написал Мартин в твиттере.

«Миннесота» занимает 9-е место в Западной конференции MLS.

В сезоне-2018 Мартин провел 6 матчей.

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