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Ты заплачешь от гордости, что живешь в эпоху Ибрагимовича. Этот монстр снова забил уникальный мяч

Ты заплачешь от гордости, что живешь в эпоху Ибрагимовича. Этот монстр снова забил уникальный мяч
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Златан – король королей!

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович провел очередной гениальный матч и забил фантастический гол, пусть его команда уступила «Торонто» – 3:5.

«Гэлакси» летел 0:3, когда на 44-й минуте швед изловчился и уникальным каратистским приемом отправил мяч в ближний угол. Комментаторы и фанаты сошли с ума от восторга.

Видео - Ты заплачешь от гордости, что живешь в эпоху Ибрагимовича. Этот монстр снова забил уникальный мяч

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  • «Лос-Анджелес» после 29 матчей имеет в активе 38 очков и занимает восьмое место в таблице Западной конференции.
  • От зоны плей-офф команду Златана отделают 6 баллов.

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