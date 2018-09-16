Eurosport
Ты заплачешь от гордости, что живешь в эпоху Ибрагимовича. Этот монстр снова забил уникальный мяч
Златан – король королей!
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович провел очередной гениальный матч и забил фантастический гол, пусть его команда уступила «Торонто» – 3:5.
«Гэлакси» летел 0:3, когда на 44-й минуте швед изловчился и уникальным каратистским приемом отправил мяч в ближний угол. Комментаторы и фанаты сошли с ума от восторга.
- «Лос-Анджелес» после 29 матчей имеет в активе 38 очков и занимает восьмое место в таблице Западной конференции.
- От зоны плей-офф команду Златана отделают 6 баллов.
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