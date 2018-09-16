Златан забил 500-й гол в карьере. Больше из действующих игроков только у Криштиану и Месси

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил 500-й гол в карьере в матче MLS против «Торонто» (3:5).

Ибрагимович оформил 500 голов, выступая за десять команд: «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборную Швеции.

Из действующих футболистов только Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус») забили больше: на счету аргентинца 621 мяч, на счету португальца – 658.

Полюбоваться на красивейший гол Ибры в ворота «Торонто» можно тут.

Златан перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» зимой текущего года на правах свободного агента.

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