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Златан забил 500-й гол в карьере. Больше из действующих игроков только у Криштиану и Месси
Три гения.
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил 500-й гол в карьере в матче MLS против «Торонто» (3:5).
Ибрагимович оформил 500 голов, выступая за десять команд: «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборную Швеции.
Из действующих футболистов только Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус») забили больше: на счету аргентинца 621 мяч, на счету португальца – 658.
- Полюбоваться на красивейший гол Ибры в ворота «Торонто» можно тут.
- Златан перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» зимой текущего года на правах свободного агента.
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