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The Times: Дэвид Бекхэм пригласит Лионеля Месси из «Барселоны» в клуб MLS «Интер Майами» в 2020 году

The Times: Бекхэм пригласит Месси в клуб MLS в 2020 году
Eurosport

15 ч. назад

Через 2 года Лео переедет в Штаты?

Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал будущей целью клуба MLS «Интер Майами».

Команда, которой владеет экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, хочет подписать Месси перед стартом в Главной лиге соккера в 2020 году.

Руководство «Интера» еще не контактировало с Лионелем, но надеется сделать ему огромное предложение, а переезд в США заинтересует как самого футболиста, так и его семью.

Подписание Месси было бы огромным шагом для американской лиги, в чем уверены директоры нескольких клубов MLS. Об этом сообщает The Times.

  • Соглашение Лионеля с «Барселоной» рассчитано до 2021 года, отступные составляют 700 миллионов евро.
  • 31-летний Месси неоднократно заявлял, что хотел бы кроме «Барсы» поиграть за клуб из родного города Росарио «Ньюэллс Олд Бойз».

«Мне звонят топы и говорят: «Дэвид, мы в деле». Бекхэм 4 года сражался за мечту о своем клубе

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