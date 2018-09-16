The Times: Дэвид Бекхэм пригласит Лионеля Месси из «Барселоны» в клуб MLS «Интер Майами» в 2020 году

Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал будущей целью клуба MLS «Интер Майами».

Команда, которой владеет экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, хочет подписать Месси перед стартом в Главной лиге соккера в 2020 году.

Руководство «Интера» еще не контактировало с Лионелем, но надеется сделать ему огромное предложение, а переезд в США заинтересует как самого футболиста, так и его семью.

Подписание Месси было бы огромным шагом для американской лиги, в чем уверены директоры нескольких клубов MLS. Об этом сообщает The Times.

Соглашение Лионеля с «Барселоной» рассчитано до 2021 года, отступные составляют 700 миллионов евро.

31-летний Месси неоднократно заявлял, что хотел бы кроме «Барсы» поиграть за клуб из родного города Росарио «Ньюэллс Олд Бойз».

«Мне звонят топы и говорят: «Дэвид, мы в деле». Бекхэм 4 года сражался за мечту о своем клубе

Все-все-все главные истории в вашем телеграме