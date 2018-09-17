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Златан Ибрагимович: «Брэдли должен меня слушаться – у меня голов больше, чем у него матчей»

Ибрагимович: «Брэдли должен меня слушаться – у меня голов больше, чем у него матчей»
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Факты говорят об обратном.

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович повздорил с капитаном «Торонто» Майклом Брэдли. Стычка между опытными футболистами произошла в конце матча регулярного чемпионата MLS.

«Брэдли думает, что он философ футбола, – цитирует Ибрагимовича Sportsnet. – У меня больше забитых мячей, чем у него матчей. Так что он должен меня слушать».

Брэдли отказался от комментариев, сказав лишь, что Ибрагимович его не волнует.

  • Златан не прав – на счету американца более 560 игр, тогда как швед в игре с «Торонто» забил 500-й мяч в карьере.
  • «Торонто» обыграл «Гэлакси» со счетом 5:3.

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