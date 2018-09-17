Златан Ибрагимович поставил автограф болельщику на лбу. Теперь парень не будет умываться

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, раздавая фанатам автографы, оригинально подошел к занятию. Швед расписался на лбу одного из болельщиков. Примечательно, что чести удостоился поклонник «Торонто», которому «Гэлакси» проиграл матч со счетом 3:5.

В матче против канадской команды Ибрагимович забил 500-й гол в карьере. Только двое других действующих футболистов достигли этой отметки – Лионель Месси и Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне Златан сыграл 22 матча MLS, в которых забил 17 мячей.

За свою карьеру Ибрагимович играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

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