Other Agency

«Какой же ты старый и скромный». Дэвид Бекхэм иронично поздравил Ибрагимовича с 500 голом

«Какой же ты старый и скромный». Бекхэм иронично поздравил Ибру с 500 голом
Eurosport

19 ч. назад

Знатно подколол.

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил 37-летнего Златана Ибрагимовича с 500-м голом в карьере.

«Златан, поздравляю. 500 голов – это очень крутое достижение. Какая карьера, какой игрок! Было приятно играть с тобой и против тебя. Приятно быть твоим другом. 500 голов... Значит ты очень, очень старый. Но если серьезно, мои поздравления.

Тебе нужно поработать только над одной вещью. Ты немного скромный. Работай над этим, и все получится. Поздравляю, друг. Невероятно», – сказал Бекхэм в видеообращении к Ибрагимовичу.

  • Дэвид и Златан играли вместе за «ПСЖ» в сезоне-2012/13.
  • Бекхэм – совладелец американского клуба «Интер Майами».

Фейсбук для тех, кто узнает новости первым

По теме

MLS

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - 12 минут безудержного веселья в свежем WATTS – там много забавных падений и других смешнявок

12:00
Популярные видео
Главные скиллы очередного тура MLS, где королевский удар Златана, конечно же, на первом месте
2 321 просмотров15 ч
«Чикаго» истребил «львов», вратарь «Орландо» сотворил дикий привоз
1 273 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться