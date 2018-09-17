«Какой же ты старый и скромный». Дэвид Бекхэм иронично поздравил Ибрагимовича с 500 голом

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил 37-летнего Златана Ибрагимовича с 500-м голом в карьере.

«Златан, поздравляю. 500 голов – это очень крутое достижение. Какая карьера, какой игрок! Было приятно играть с тобой и против тебя. Приятно быть твоим другом. 500 голов... Значит ты очень, очень старый. Но если серьезно, мои поздравления.

Тебе нужно поработать только над одной вещью. Ты немного скромный. Работай над этим, и все получится. Поздравляю, друг. Невероятно», – сказал Бекхэм в видеообращении к Ибрагимовичу.

Дэвид и Златан играли вместе за «ПСЖ» в сезоне-2012/13.

Бекхэм – совладелец американского клуба «Интер Майами».

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