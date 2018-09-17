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Златан Ибрагимович: «Поздравления «Торонто». Их запомнят за мой 500-й мяч»

Златан: «Поздравления «Торонто». Их запомнят за мой 500-й мяч»
Eurosport

12 ч. назад

Другого высказывания от шведа мы и не ждали.

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своем стиле выступил в прессе после красочного гола в ворота «Торонто».

«Мои поздравления «Торонто». Их запомнят как команду, которой я забил свой 500-й мяч», – сказал Ибрагимович.

  • Несмотря на гол Златана, «Гэлакси» уступил «Торонто» со счетом 3:5.
  • Больше Ибры из действующих игроков забивали только Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Ты заплачешь от гордости, что живешь в эпоху Ибрагимовича. Этот монстр снова забил уникальный мяч

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