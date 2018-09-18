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Нападающий «Цинциннати» забил роскошный гол и на радостях уморительно завалился за ограждение

Нападающий «Цинциннати» забил роскошный гол и на радостях уморительно завалился за ограждение
Eurosport

8 ч. назад

Это был одновременно его и ни его день.

В матче 29-го тура USL – второй по силе американской лиге – «Цинциннати» дома одолел «Торонто 2» – 4:3.

В добавленное к первому тайму время нигерийский нападающий хозяев Фанендо Ади красиво обыграл защитника и протолкнул мяч в ворота. На эмоциях форвард продолжил движение и в попытке перемахнуть через заграждение забавно завалился на землю.

  • «Цинциннати» лидирует в чемпионате (66 очков), опережая ближайшего преследователя на 16 баллов.
  • «Торонто 2» замыкает таблицу с 13 очками.

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