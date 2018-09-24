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Дэвид Бекхэм предложил бывшему коучу «Реала» Зинедину Зидану место тренера в «Интере Майами»

Бекхэм предложил Зидану место тренера в «Интере Майами»
Eurosport

1 час назад

Как только дело с собственным клубом сошло с мертвой точки, Бекса не остановить.

Дэвид Бекхэм предложил бывшему напарнику по «Реалу» Зинедину Зидану работу в MLS.

По данным The Mirror, легенды футбола уже провели переговоры, Бекс объяснил Зидану видение проекта, планы на развитие клуба Дэвида «Интер Майами» и другие детали. Пока Зидан не планировал уезжать из Европы, а недавно намекнул, что скоро вернется к работе. Но и клуб Бекхэма запустится только в 2020 году.

Официально о создании новой франшизы в MLS объявили в январе 2018-го. Дэвид Бекхэм чуть не плакал во время речи на презентации и признался, что ему уже звонят куча топовых футболистов и предлагают в будущем свои услуги.

  • Ранее стало известно, что Бекхэм пригласит в «Интер Майами» Лео Месси, контракт которого завершается в 2021 году.
  • Антуан Гризман заявил, что хотел бы играть в команде Бекхэма.

«Мне звонят топы и говорят: «Дэвид, мы в деле». Бекхэм 4 года сражался за мечту о своем клубе

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