Corriere della Sera: «Милан» заинтересован в возвращении форварда «Гэлакси» Златана Ибрагимовича

Сегодня Златану исполнилось 37 лет – отличный день для громкого слуха с участием шведа.

Football Italia со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera сообщает, что в «Милане» рассматривают возможность переговоров со звездой «Лос-Анджелес Гэлакси». Главный тренер «россонери» Дженнаро Гаттузо видит в шведском нападающем доступный вариант для укрепления передней линии.

Контракт Ибрагимовича с клубом MLS истекает в декабре 2019 года. Ранее швед заявил, что был бы не против завершить карьеру в родном «Мальмё».

За два сезона в «Милане» Златан Ибрагимович взял скудетто и наколотил 56 голов.

Затем, в 2012-м, футболист ушел в «ПСЖ».

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