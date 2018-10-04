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Златан Ибрагимович: «Думаю, Хабиб Нурмагомедов победит Конора Макгрегора»

Ибрагимович: «Думаю, Хабиб победит Конора»
Eurosport

48 мин. назадОбновлено 45 мин. назад

Швед дал прогноз на бой осени-2018.

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался на тему предстоящего боя UFC между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

«Думаю, Хабиб победит, потому что если он тебя схватит, то уже не отпустит.

Хабиб заставляет соперников страдать. Они вынуждены сдаваться, обычно это выглядит очень плохо, – заявил Ибрагимович The Mirror. – Хабиб более уравновешенный боец, но более опасный. Я помню другого русского – Федора Емельяненко.

Он выступал в похожем стиле: тоже был сосредоточенным, холодным. Но когда он выходил на ринг – все менялось».

  • Хабиб и Конор подерутся в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.
  • На кону поединка стоит пояс чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг), которым с апреля текущего года владеет Хабиб.

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