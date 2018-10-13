Элегантная закидушка Карлоса Велы, которого не смутила почти двухчасовая пауза в матче из-за ливня

Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела довел счет до разгромного элегантным ударом в матче MLS против «Хьюстона».

На 78-й минуте мексиканец прорвался по левому флангу и сделал крутой пас в штрафную на набегающего партнера. Кипер отразил удар, но мяч отскочил вновь к Карлосу, который легким движением перекинул вратаря, сделав счет 4:1.

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Ранее на 36-й минуте матч остановили на 103 минуты из-за сильного ливня.

Матч закончился со счетом 4:2.

Вела же и открыл счет в матче с пенальти. У него 13 голов в 26 матчах MLS-2018.

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