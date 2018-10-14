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Видео, от которого волосы сами рвутся: игроки «Колорадо» выдали серию нелепых промахов и ударов

Видео, от которого волосы сами рвутся: игроки «Колорадо» выдали серию нелепых промахов и ударов
Eurosport

50 мин. назад

Эпик дня.

«Колорадо» победил «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата MLS-2018 со счетом 2:0, но запомнится матч эпичным фейлом от парней в желтом.

Открывать счет они должны были уже на восьмой минуте, но целая серия ударов в упор так и не достигла цели. На пути то вставили защитники, то косоглазие бьющих вступало в дело.

  • Несмотря на победу, «Колорадо» занимает предпоследнее место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 19 очков.
  • «Миннесота» находится на две строчки выше, отставая от шестого места на 10 очков.
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