Видео, от которого волосы сами рвутся: игроки «Колорадо» выдали серию нелепых промахов и ударов
Эпик дня.
«Колорадо» победил «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата MLS-2018 со счетом 2:0, но запомнится матч эпичным фейлом от парней в желтом.
Открывать счет они должны были уже на восьмой минуте, но целая серия ударов в упор так и не достигла цели. На пути то вставили защитники, то косоглазие бьющих вступало в дело.
- Несмотря на победу, «Колорадо» занимает предпоследнее место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 19 очков.
- «Миннесота» находится на две строчки выше, отставая от шестого места на 10 очков.
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