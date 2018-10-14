Видео, от которого волосы сами рвутся: игроки «Колорадо» выдали серию нелепых промахов и ударов

«Колорадо» победил «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата MLS-2018 со счетом 2:0, но запомнится матч эпичным фейлом от парней в желтом.

Открывать счет они должны были уже на восьмой минуте, но целая серия ударов в упор так и не достигла цели. На пути то вставили защитники, то косоглазие бьющих вступало в дело.