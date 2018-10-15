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Ибрагимович внезапно появился на ток-шоу со спасенными из пещеры тайскими мальчишками

Ибрагимович внезапно появился на ток-шоу со спасенными из пещеры тайскими мальчишками
Eurosport

1 час назадОбновлено 55 мин. назад

Двенадцатикратный восторг.

В июле 2018 года 12 тайских детей-футболистов и их тренер были спасены из затопленного пещерного комплекса в Таиланде.

Златан Ибрагимович – мужчина с самым своеобразным характером на свете, но невероятно добрый. Это подтвердилось во время телевизионного шоу Эллен Дедженерес. Туда пригласили футбольную команду, игроки которой около трех недель провели в затопленной пещере. Специальный гость выпуска вызвал невероятную радость у детишек.

  • Перед стартом сезона Златан звонил владельцам клубных абонементов «Лос-Анджелес Гэлакси» и предлагал им их продлить.
  • Контракт шведа с клубом MLS истекает в декабре 2019 года.
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