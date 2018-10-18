Уэйн Руни увидел, что до ворот 35 метров, усмехнулся и засадил мяч точно в девятку
Англичанин вновь поставил на уши MLS.
Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни забил победный гол в матче MLS против «Торонто».
На 18-й минуте англичанин решился на удар со штрафного с 35 метров и не прогадал: идеальное попадание в девятку. Отчаянный прыжок вратаря только добавил красоты этому шикарному голу.
- Руни забил шесть голов в пяти последних матчах за «Ди Си Юнайтед».
- Всего в 18 матчах MLS-2018 у экс-форварда «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед»10 голов и 6 ассистов.
- Клуб Уэйна закрепился на шестой строчке, которая дает право сыграть в плей-офф.
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