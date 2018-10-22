Нападающий «ЛА Гэлакси» Златан Ибрагимович сделал очень многое для победы своей команды над «Миннесотой» в матче 33-го тура MLS – 3:1.

На 30-й минуте швед вколотил мяч в сетку головой, а на 51-й вырезал идеальный пас на Ромэна Алессандрини. Еще один мяч в составе гостей забил Ола Камара (50'). В составе «Миннесоты» отличился Анхело Родригес (53').

Видео - Златан забил и ассистировал в матче против «Миннесоты» и приблизил «Гэлакси» к плей-офф MLS 02:37

«Гэлакси» набрал 48 очков и на один балл отстает от «Реала Солт-Лейк», который расположился на шестой строчке, дающей право сыграть в плей-офф MLS.

На счету Ибры 22 гола и 10 ассистов. В гонке бомбардиров он уступает лишь Джозефу Мартинесу из «Атланты» (30).

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