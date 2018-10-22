Eurosport

Златан забил и ассистировал в матче против «Миннесоты» и приблизил «Гэлакси» к плей-офф MLS

Златан забил и ассистировал в матче против «Миннесоты» и приблизил «Гэлакси» к плей-офф MLS
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 42 мин. назад

Швед божит в американском королевстве.

Нападающий «ЛА Гэлакси» Златан Ибрагимович сделал очень многое для победы своей команды над «Миннесотой» в матче 33-го тура MLS – 3:1.

На 30-й минуте швед вколотил мяч в сетку головой, а на 51-й вырезал идеальный пас на Ромэна Алессандрини. Еще один мяч в составе гостей забил Ола Камара (50'). В составе «Миннесоты» отличился Анхело Родригес (53').

Видео - Златан забил и ассистировал в матче против «Миннесоты» и приблизил «Гэлакси» к плей-офф MLS

02:37
  • «Гэлакси» набрал 48 очков и на один балл отстает от «Реала Солт-Лейк», который расположился на шестой строчке, дающей право сыграть в плей-офф MLS.
  • На счету Ибры 22 гола и 10 ассистов. В гонке бомбардиров он уступает лишь Джозефу Мартинесу из «Атланты» (30).
Eurosport в инстаграме

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте

По теме

MLS

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Златан забил и ассистировал в матче против «Миннесоты» и приблизил «Гэлакси» к плей-офф MLS

02:37
Популярные видео
Ковальчук и «Лос-Анджелес» погружаются все глубже – «Баффало» нанес «Кингс» шестое поражение
1 843 просмотров23 ч
«Койоты» из Аризоны кусались и царапались, но «Виннипег» усыпил их пятью шайбами
 412 просмотровВчера в 11:02
А еще вам может понравиться