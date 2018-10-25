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Златан Ибрагимович пришел в гости к Джеймсу Кордену и исполнил вирусный танец флосс

Златан пришел в гости к Кордену и исполнил вирусный танец флосс
Eurosport

1 час назад

Ибра умеет все.

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал гостем вечернего шоу Джеймса Кордена и исполнил популярный танец – флосс.

Танцуя флосс, человек качает бедрами и попеременно машет руками перед собой и за спиной. Эти движения придумал американский подросток Рассел Хорнинг – в августе 2016-го пацан выложил в инстаграм ролик с танцем, и видео быстро завирусилось.

Зацените оригинал:

А теперь то, что получилось у Ибрагимовича:

Флосс присутствует и в Fortnite – игрушке, которую обожают Месут Озил и Антуан Гризманн:

  • Ибрагимович стал игроком «Гэлакси» в марте текущего года.
  • В 26 играх за новый клуб Ибра забил 22 мяча и отдал 6 голевых передач.

Златан Ибрагимович прилетит и спасет «Реал». Или не Златан

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