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Златан Ибрагимович пришел в гости к Джеймсу Кордену и исполнил вирусный танец флосс
Ибра умеет все.
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал гостем вечернего шоу Джеймса Кордена и исполнил популярный танец – флосс.
Танцуя флосс, человек качает бедрами и попеременно машет руками перед собой и за спиной. Эти движения придумал американский подросток Рассел Хорнинг – в августе 2016-го пацан выложил в инстаграм ролик с танцем, и видео быстро завирусилось.
Зацените оригинал:
А теперь то, что получилось у Ибрагимовича:
Флосс присутствует и в Fortnite – игрушке, которую обожают Месут Озил и Антуан Гризманн:
- Ибрагимович стал игроком «Гэлакси» в марте текущего года.
- В 26 играх за новый клуб Ибра забил 22 мяча и отдал 6 голевых передач.
Златан Ибрагимович прилетит и спасет «Реал». Или не Златан
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