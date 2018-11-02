Eurosport
Уэйн Руни не реализовал пенальти в послематчевой серии и вместе с «Ди Си» вылетел из плей-офф MLS
Англичанин отправился отдыхать вместе со Златаном.
В первом раунде плей-офф MLS «Ди Си Юнайтед» проиграл «Коламбус Крю» в серии послематчевых пенальти (2:2, пенальти – 2:3).
Форвард хозяев Уэйн Руни отправился первым исполнять удар в серии одиннадцатиметровых, но не переиграл кипера «Коламбуса» Закари Стеффена.
- «Ди Си Юнайтед» вылетел из плей-офф, а «Коламбус» 4 ноября в полуфинале конференции сыграет против «Нью-Йорк Ред Буллз».
- Руни представлен в ежегодной номинации «Самый ценный игрок MLS». Там он поборется со Златаном Ибрагимовичем.
- В 21 матче регулярного чемпионата MLS англичанин настрелял 12 голов, из них 3 – с пенальти.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте