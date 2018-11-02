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Уэйн Руни не реализовал пенальти в послематчевой серии и вместе с «Ди Си» вылетел из плей-офф MLS

Руни не реализовал пенальти в послематчевой серии и вместе с «Ди Си» вылетел из плей-офф MLS
Eurosport

1 час назадОбновлено 58 мин. назад

Англичанин отправился отдыхать вместе со Златаном.

В первом раунде плей-офф MLS «Ди Си Юнайтед» проиграл «Коламбус Крю» в серии послематчевых пенальти (2:2, пенальти – 2:3).

Форвард хозяев Уэйн Руни отправился первым исполнять удар в серии одиннадцатиметровых, но не переиграл кипера «Коламбуса» Закари Стеффена.

  • «Ди Си Юнайтед» вылетел из плей-офф, а «Коламбус» 4 ноября в полуфинале конференции сыграет против «Нью-Йорк Ред Буллз».
  • Руни представлен в ежегодной номинации «Самый ценный игрок MLS». Там он поборется со Златаном Ибрагимовичем.
  • В 21 матче регулярного чемпионата MLS англичанин настрелял 12 голов, из них 3 – с пенальти.
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