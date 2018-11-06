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Златан: «АПЛ переоценена. Я приехал туда в инвалидном кресле и усадил в него всех критиков»

Златан: «АПЛ переоценена. Я приехал туда в инвалидном кресле и усадил в него всех критиков»
Eurosport

8 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

Ибра снова запустил генератор мемоемких цитат.

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дал оценку качеству футбола в английской Премьер-лиге.

«У меня была продолжительная карьера до переезда в Англию – разные страны, разные клубы. Люди говорили: тебе не нужно в АПЛ, потому что если ты провалишься, то все будут говорить, что ты недостаточно хорош. Все были против. И знаете что? Это мотивировало меня и придало адреналин.

Мне нравится Премьер-лига. Она показалась мне очень мотивирующей и возбуждающей. К ней много внимания, хотя, по-моему, качество слегка переоценено – индивидуальные навыки, техническая оснащенность. Но ритм высокий. Ты можешь быть лучшим – если не выдерживаешь темп и интенсивность, то не добьешься успеха.

Как я говорил, когда был в Англии, вам повезло, что я не приехал 10 лет назад. Если я делал то, что делал, в 35, представь, что было бы, если бы мне было 25. Тогда это была бы другая история. Вся Премьер-лига говорила, что я приехал туда в инвалидном кресле. Но я усадил всех критиков в эти кресла», – сказал Ибрагимович в интервью FourFourTwo.

  • Златан перешел в «Манчестер Юнайтед» перед началом сезона-2016/17 и получил травму крестообразных связок. В следующем чемпионате Ибрагимович восстановился, провел пять матчей за «МЮ» и в марте 2018-го расторг контракт с клубом.
  • Всего за полтора неполных сезона шведский страйкер забил 17 мячей в 33 матчах и стал победителем Лиги Европы.

Златан прилетит и спасет «Реал». Или не Златан

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