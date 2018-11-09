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Дидье Дрогба провел последний матч в карьере

Дрогба провел последний матч в карьере
Eurosport

1 час назад

Еще один легендарный игрок ушел на пенсию.

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба провел последнюю игру в карьере.

«Финикс Райзинг», за который Дрогба выступал с 2017 года, в финале плей-офф USL уступил команде «Луисвилл Сити» – 0:1. Дидье в прощальном матче отметился только желтой карточкой.

  • Дрогба завершил карьеру в возрасте 40 лет.
  • В 2012 году ивуариец в составе «Челси» стал победителем Лиги чемпионов. Кроме того, Дидье четырежды побеждал в чемпионате Англии и столько же – в Кубке Англии.

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