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Златан Ибрагимович признан лучшим новичком MLS

Златан признан лучшим новичком MLS
Eurosport

4 мин. назад

Этот юноша далеко пойдет.

MLS раздала индивидуальные награды по итогам регулярного чемпионата-2018.

Лучшим новичком признан нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович. В 27 матчах 37-летний юноша настрелял 22 гола.

Златан вошел и в символическую команду сезона. Компанию ему составил еще один звездный дебютант MLS – форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни.

  • 25 ноября в MLS стартуют финалы конференций. «Атланта Юнайтед» сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллс», а «Портланд Тимберс» сразится со «Спортинг Канзас Сити». Ответные игры намечены на 29 ноября.
  • Финал состоится 8 декабря.
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