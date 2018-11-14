Уэйн Руни: «Слышу разговоры об аренде в АПЛ – я к этому не готов. Завершу карьеру в MLS»

33-летний мужчина тверд в намерениях.

«Я поехал в Штаты – и, как вы знаете, если я что-то решил, то буду максимально в этом упрям. Для меня важно отдавать всего себя «Ди Си Юнайтед». Я слышал много разговоров по поводу аренды в Англию, но я к этому не готов. Планирую завершить карьеру в США.

Разговоры по поводу возвращения в сборную Англии – каждый имеет право на собственное мнение. Мы обсудили это с ФА и решили, что так будет правильно», – цитирует футболиста Sky Sports.

Товарищеский матч Англия – США, в котором примет участие Уэйн, состоится 15 ноября.

В «Ди Си» Руни предпочитает жить, как одноклубники: отказался от люксовых гостиничных номеров и частных рейсов.

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