Хьюстон Динамо
    -
    2:00
    03.03.19
    Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум
    Реал Солт-Лейк
      MLS • Регулярный
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      Онлайн
      Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк
      MLS - 3 марта 2019

      Футбол, MLS. Следите за матчем Хьюстон Динамо – Реал Солт-Лейк на Eurosport.ru! 3 марта 2019 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Вилмер Кабрера или Майк Петке? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хьюстон Динамо и Реал Солт-Лейк и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Хьюстон Динамо и Реал Солт-Лейк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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