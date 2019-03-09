Чикаго Файр
    -
    21:00
    09.03.19
    Тойота Парк
    Орландо Сити
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Чикаго Файр - Орландо Сити
      MLS - 9 марта 2019

      Футбол, MLS. Следите за матчем Чикаго Файр – Орландо Сити на Eurosport.ru! 9 марта 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Велько Паунович или Джеймс О'Коннор? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чикаго Файр и Орландо Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Чикаго Файр и Орландо Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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