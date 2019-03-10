Спортинг Канзас-Сити
    -
    22:00
    10.03.19
    Лайвстронг Спортинг Парк
    Филадельфия Юнион
      MLS • Регулярный
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      Онлайн
      Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион
      MLS - 10 марта 2019

      Футбол, MLS. Следите за матчем Спортинг Канзас-Сити – Филадельфия Юнион на Eurosport.ru! 10 марта 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Питер Вермес или Джим Кёртин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спортинг Канзас-Сити и Филадельфия Юнион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спортинг Канзас-Сити и Филадельфия Юнион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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