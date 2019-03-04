ФК Лос-Анджелес
    -
    4:30
    04.03.19
    Банк оф Калифорния Стэдиум
    Спортинг Канзас-Сити
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      ФК Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити
      MLS - 4 марта 2019

      Футбол, MLS. Следите за матчем ФК Лос-Анджелес – Спортинг Канзас-Сити на Eurosport.ru! 4 марта 2019 года в 04:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Боб Брэдли или Питер Вермес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ФК Лос-Анджелес и Спортинг Канзас-Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ФК Лос-Анджелес и Спортинг Канзас-Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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