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ФК Лос-Анджелес - Портленд Тимберс

MLS - 11 марта 2019

Футбол, MLS. Следите за матчем ФК Лос-Анджелес – Портленд Тимберс на Eurosport.ru! 11 марта 2019 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Боб Брэдли или Джованни Саваресе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ФК Лос-Анджелес и Портленд Тимберс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются ФК Лос-Анджелес и Портленд Тимберс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

