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Сан-Хосе Эфквейкс - Миннесота Юнайтед

MLS - 10 марта 2019

Футбол, MLS. Следите за матчем Сан-Хосе Эфквейкс – Миннесота Юнайтед на Eurosport.ru! 10 марта 2019 года в 04:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Матиас Альмейда или Адриан Хит? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сан-Хосе Эфквейкс и Миннесота Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сан-Хосе Эфквейкс и Миннесота Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

