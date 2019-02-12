Новичок MLS «Цинциннати» презентовал форму: много красного, синего, стиля и загадочности

ФК «Цинциннати», о дебюте которого в новом сезоне чемпионата США по футболу стало известно в мае 2018 года, показал комплект первой формы в истории команды.

Клуб, возникший 29 мая 2018 года, сразу удостоился контракта с adidas: даже в ролике-презентации джерси в кадре в первую очередь появляется лого с тремя полосками, а затем значок «Цинциннати».

MLS-2019 стартует 2 марта, а завершится сезон 6 октября.

До предыдущего сезона в лиге участвовали 24 клуба. Чемпионат планируют расширить до 28 команд – вместе с «Цинциннати» (но не в 2019 году) к MLS примкнут «Интер Майами» (владелец – Дэвид Бекхэм), «Нэшвилл» и «Остин».

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