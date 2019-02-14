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Жена пригрозила Уэйну Руни разводом, если он не пройдет курс реабилитации от алкоголизма
Колин дала мужу последний шанс.
Колин Руни, жена экс-нападающего сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, готова к разводу с футболистом. Супруга форварда рассчитывала, что переезд в США поможет любимому человеку победить зависимость, но ничего не изменилось.
Женщина поставила мужу ультиматум – либо Уэйн отправится на реабилитацию, либо она подаст на развод, утверждает The Sun.
За 10 лет семейной жизни брак Уэйна и Колин несколько раз оказывался на грани краха из-за алкоголя. В начале этой недели журналисты заметили Колин в магазине без обручального кольца. Несколько дней назад в США прилетела ее мать, чтобы поддержать дочь в трудный момент.
- У Уэйна и Колин четверо детей.
- В декабре прошлого года Руни оштрафовали за появление на публике пьяным и нецензурную брань.
- Нападающий играет за «Ди Си Юнайтед» с июня 2018 года.
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