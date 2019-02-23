Алкоголь смазал карьеру Уэйна Руни. Из-за попоек, ставок и проституток он не стал героем Англии

Талантливая английская молодежь заслуживала финала ЧМ-2018, но команде Гарета Саутгейта не хватило уверенности и опыта. Уэйн Руни мог стать авторитетом, который бы придал Стерлингу, Алли и другим британским монстрам дополнительный импульс в нужный момент. Для этого необязательно было выходить на поле – достаточно зарядить биополе раздевалки, похлопать по плечу или обозначить слабости соперника.

Руни мечтал о красивом окончании карьеры в сборной на чемпионате мира, но сам все испортил. Перед товарищеским матчем с Испанией в конце 2016-го нападающий завис на вечеринке в честь свадьбы – она проходила в отеле «львов». Уэйн глушил пиво ведрами в тренировочном костюме сборной и уснул у барной стойки. Утром фотографии превратившегося в желе капитана появились в прессе. Саутгейт отчислил игрока, а вскоре Уэйн под предлогом «уступлю дорогу молодым» завершил карьеру в национальной команде.

Рекордсмен сборной Англии по матчам и голам (120/54) откланялся в 31 год – Буффон бы рассмеялся от такого заявления. Пока Роналду колол хет-триком испанцев в Сочи, младший на полгода Уэйн потягивал виски в казино. Это одно из самых любимых развлечений футболиста. В мае 2017-го Руни так увлекся, что просадил за ночь 500 тысяч фунтов. Мог бы и больше, но форварда настолько развезло, что он уснул прямо за игорным столом.

Алекс Фергюсон признался в автобиографии, что ничего не мог поделать со злоупотреблением Уэйна сигаретами и алкоголем. Тренер все прощал любимчику – на тренировках и играх нападающий пахал за троих. В феврале исполнилось восемь лет феерической бисиклете манчестерской десятки в дерби – тогда трудно было представить, что форвард с таким потенциалом и статусом символа АПЛ закончит с топовым футболом так рано.

Хорошей карьере Руни обязан жене Колин, которая вытаскивала его из баров, прощала измены и вдохновляла на важные матчи. Пара вместе еще со школы, что не помешало Уэйну впервые ей изменить в 17 лет. Во второй раз это случилось, когда Колин ждала первенца, а потом все превратилось в настоящий кошмар. Руни стал постоянным клиентом одного из ливерпульских борделей. В нем он переспал с 48-летней Патрисией Тирни – футболист не заметил большую разницу в возрасте из-за латексного костюма, в который облачилась дама.

В прошлом году Руни признался, что вел себя как идиот. «Да, я посещал проституток, – рассказал Уэйн в интервью Daily Mail. – Теперь я глубоко сожалею об этом. У всех бывают ошибки молодости». Колин забирала детей и уходила от Уэйна три раза, но всегда возвращалась и спасала его.

Уэйн Руни с женой Колин и детьмиGetty Images

Раскаяньям Руни уже давно никто не верит. Ближе к закату карьеры лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» совсем потерял связь с реальностью. В сентябре 2017-го полицейские остановили его автомобиль после пирушки с друзьями в двух барах и итальянском ресторане Piccolino. Там Уэйн танцевал на столе и пел песню Wonderwall группы Oasis. Суд отобрал водительские права у футболиста на два года и приговорил к 100 часам общественных работ. Журналисты выяснили, что пьяный Руни ехал за рулем автомобиля Лоры Симпсон, которая оказывает эскорт-услуги богатым мужчинам.

Реставрация лавочек в доме престарелых не повлияла на Уэйна. В январе Руни задержали сотрудники службы безопасности аэропорта Вашингтона – футболист громко ругался и ломился в одну из дверей помещения, думая, что это лифт. Уэйн признался, что в самолете смешал виски со снотворным.

После этого инцидента терпение потеряла даже Колин. Она поставила мужу ультиматум: либо он проходит курс реабилитации от алкоголизма, либо она подает на развод. Есть ощущение, что Уэйна это вряд ли остановит, ведь он пил, курил и гулял всю сознательную жизнь.

Бог дал Руни футбольный талант, здоровье быка и забыл про мозги. Главный самородок Англии начала века выиграл десятки крутых трофеев, побил несколько рекордов, но все равно реализовался в лучшем случае наполовину. Пока неустанно качавший пресс Роналду и отказавшийся от фаст-фуда Месси жонглировали «Золотыми мячами», Уэйн кутил и переживал лишь по поводу нового контракта. Борьбе за величие он предпочел выпивку, рулетку и доступных женщин.

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