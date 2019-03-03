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Дэвид Бекхэм – первый игрок в истории MLS, которому открыли памятник
Англичанин – настоящая легенда американского футбола.
«Лос-Анджелес Гэлакси» открыл статую бывшего полузащитника команды Дэвида Бекхэма. Монумент расположен возле стадиона клуба – «Хоум Депот Сентер».
43-летний Бекхэм стал первым футболистом в истории MLS, в честь которого установили статую.
- Дэвид стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» в июле 2007 года на правах свободного агента.
- Ранее он выступал за «Реал» и «Манчестер Юнайтед», а после Лос-Анджелеса – за «Милан» и «Пари-Сен Жермен».
- В составе «Гэлакси» Бекхэм дважды стал чемпионом MLS.
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