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Дэвид Бекхэм – первый игрок в истории MLS, которому открыли памятник

Бекхэм – первый игрок в истории MLS, которому открыли памятник
Eurosport

1 час назад

Англичанин – настоящая легенда американского футбола.

«Лос-Анджелес Гэлакси» открыл статую бывшего полузащитника команды Дэвида Бекхэма. Монумент расположен возле стадиона клуба – «Хоум Депот Сентер».

43-летний Бекхэм стал первым футболистом в истории MLS, в честь которого установили статую.

  • Дэвид стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» в июле 2007 года на правах свободного агента.
  • Ранее он выступал за «Реал» и «Манчестер Юнайтед», а после Лос-Анджелеса – за «Милан» и «Пари-Сен Жермен».
  • В составе «Гэлакси» Бекхэм дважды стал чемпионом MLS.

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