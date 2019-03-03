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Неподражаемый Златан Ибрагимович одним кивком головы принес «Гэлакси» победу в стартовой игре сезона
Швед по-прежнему хорош.
«Лос-Анджелес Гэлакси» в первом матче нового сезона регулярного чемпионата MLS выиграл у «Чикаго Файр» – 2:1.
Победным мячом в прошедшей игре отметился лидер «Гэлакси» Златан Ибрагимович. Швед подкараулил отскок от перекладины и оформил взятие ворот ударом головой.
- В прошлом сезоне команда Златана заняла седьмое место в Западной конференции и не вышла в плей-офф.
- Ибра стал вторым бомбардиром регулярки с 22 мячами.
Златан: «АПЛ переоценена. Я приехал туда в инвалидном кресле и усадил в него всех критиков»
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