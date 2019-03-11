Гровер из «Улицы Сезам» поиграл в Сергея Юрана во время тренировки «Нью-Йорк Сити»
Видна школа великих.
Герой популярной детской передачи «Улица Сезам» Гровер поработал тренером на занятиях футболистов «Нью-Йорк Сити».
Синий специалист эмоционально руководил тренировкой, давая ценные указания игрокам.
- Будет ли руководить Гровер командой на матчах MLS пока неизвестно.
- «Горожане» выступают в высшей футбольной лиге США и Канады с 2015 года.
- «Улица Сезам» – детская телевизионная образовательная программа. Она выходит на американском ТВ с 1969 года, с 2016 года – на канале HBO.
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