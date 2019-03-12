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Дэвида Бекхэма разыграли в шоу Кордена статуей, отсылающей к бюсту Роналду

Бекхэма разыграли в шоу Кордена статуей, отсылающей к бюсту Роналду
Eurosport

1 час назадОбновлено 45 мин. назад

Лицо Бекса – бесценно.

Бывший футболист «Гэлакси» Дэвид Бекхэм стал жертвой пранка The Late Late Show.

Англичанина пригласили посмотреть на статую, которую и в самом деле должны были установить возле стадиона клуба, за который он играл в США. Когда плотную ткань сняли с памятника, оказалось, что его лицо мало напоминает Дэвида, а больше смахивает на неудачный бюст Криштиану Роналду с Мадейры.

  • Настоящий памятник открыли 3 марта возле «Хоум Депот Сентер».
  • Дэвид стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» в июле 2007 года на правах свободного агента и выиграл с клубом два чемпионских титула.
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