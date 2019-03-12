Дэвида Бекхэма разыграли в шоу Кордена статуей, отсылающей к бюсту Роналду
Лицо Бекса – бесценно.
Бывший футболист «Гэлакси» Дэвид Бекхэм стал жертвой пранка The Late Late Show.
Англичанина пригласили посмотреть на статую, которую и в самом деле должны были установить возле стадиона клуба, за который он играл в США. Когда плотную ткань сняли с памятника, оказалось, что его лицо мало напоминает Дэвида, а больше смахивает на неудачный бюст Криштиану Роналду с Мадейры.
- Настоящий памятник открыли 3 марта возле «Хоум Депот Сентер».
- Дэвид стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» в июле 2007 года на правах свободного агента и выиграл с клубом два чемпионских титула.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте