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Отец года следил за матчем «Атланты» в MLS и одной рукой показывал сыну мультики

Отец года следил за матчем «Атланты» и одной рукой показывал сыну мультики
Eurosport

24 мин. назад

Вот так надо закладывать в детях положительные ассоциации с футболом.

В матче регулярного чемпионата MLS «Атланта Юнайтед» на своем поле сыграла вничью с «Цинциннати» – 1:1.

Во время игры на трибунах отыскался болельщик «Атланты», который мгновенно стал претендентом на неофициальное звание «Отец года». Мужчина, наблюдая за игрой, держал за спиной смартфон с мультиком, просмотром которого наслаждался его сын.

  • В прошлом сезоне «Атланта» стала победителем MLS.
  • «Цинциннати» проводит дебютный сезон в главной североамериканской лиге.

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