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Отец года следил за матчем «Атланты» в MLS и одной рукой показывал сыну мультики
Вот так надо закладывать в детях положительные ассоциации с футболом.
В матче регулярного чемпионата MLS «Атланта Юнайтед» на своем поле сыграла вничью с «Цинциннати» – 1:1.
Во время игры на трибунах отыскался болельщик «Атланты», который мгновенно стал претендентом на неофициальное звание «Отец года». Мужчина, наблюдая за игрой, держал за спиной смартфон с мультиком, просмотром которого наслаждался его сын.
- В прошлом сезоне «Атланта» стала победителем MLS.
- «Цинциннати» проводит дебютный сезон в главной североамериканской лиге.
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