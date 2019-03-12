Отец года следил за матчем «Атланты» в MLS и одной рукой показывал сыну мультики

В матче регулярного чемпионата MLS «Атланта Юнайтед» на своем поле сыграла вничью с «Цинциннати» – 1:1.

Во время игры на трибунах отыскался болельщик «Атланты», который мгновенно стал претендентом на неофициальное звание «Отец года». Мужчина, наблюдая за игрой, держал за спиной смартфон с мультиком, просмотром которого наслаждался его сын.

В прошлом сезоне «Атланта» стала победителем MLS.

«Цинциннати» проводит дебютный сезон в главной североамериканской лиге.

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