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Златан мерзко нырнул в штрафной и словил штраф от MLS

Златан мерзко нырнул в штрафной и словил штраф от MLS
Eurosport

19 ч. назадОбновлено 17 ч. назад

Нецарский поступок.

Форвард «Гэлакси» Златан Ибрагимович сделал нелепую попытку заработать пенальти в матче MLS против «Коламбус Крю».

Швед упал в штрафной, симулируя контакт с вратарем, но судья не купился на это движение.

После игры дисциплинарный комитет лиги оштрафовал Ибру, сообщает сайт MLS. Сумма штрафа не уточняется.

  • «Гэлакси» матч проиграли со счетом 1:3. Ибрагимович не забил.
  • У Златана девять мячей в девяти матчах сезона-2019.

Златан забил очередной победный мяч и уничтожил защитника испепеляющим взглядом с едкой фразой

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