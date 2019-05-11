Eurosport
Златан мерзко нырнул в штрафной и словил штраф от MLS
Нецарский поступок.
Форвард «Гэлакси» Златан Ибрагимович сделал нелепую попытку заработать пенальти в матче MLS против «Коламбус Крю».
Швед упал в штрафной, симулируя контакт с вратарем, но судья не купился на это движение.
После игры дисциплинарный комитет лиги оштрафовал Ибру, сообщает сайт MLS. Сумма штрафа не уточняется.
- «Гэлакси» матч проиграли со счетом 1:3. Ибрагимович не забил.
- У Златана девять мячей в девяти матчах сезона-2019.
Златан забил очередной победный мяч и уничтожил защитника испепеляющим взглядом с едкой фразой
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте